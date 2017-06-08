Иракское ополчение освободило от ИГ переправу на границе с Сирией

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Багдад, 8 июня. Проправительственные иракские Силы народной мобилизации (СНМ) освободили переправу Сафук на границу с Сирией.

Переправа связывает иракскую территорию и сирийскую провинцию Аль-Хасака. До недавнего момента ее удерживала террористическая группировка «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России).

СНМ удалось выбить боевиков благодаря внезапной ночной атаке с позиций у недавно освобожденного города Баадж, расположенного к востоку от сирийской границу.

Переправа Сафук является важным участком на сирийско-иракской границе, который ранее использовался ИГ для снабжения боевиков в Ракке, Дейр-эз-Зоре, Хомсе и Аль-Хасаке, пишет издание «Аль-Масдар».

* Организация запрещена на территории РФ.