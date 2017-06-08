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В Мадриде мужчинам запретили раздвигать ноги в общественном транспорте

В Мадриде мужчинам запретили раздвигать ноги в общественном транспорте

1:33  8 Июня 2017
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В Мадриде мужчинам запретили раздвигать ноги в общественном транспорте

Мадрид, 8 июня. Муниципальная транспортная компания, выполняющая роль государственного перевозчика в Мадриде, запретила мужчинам широко разводить ноги в общественном транспорте.

В столице Испании выпущены специальные памятки. Будут выставлены информационные таблички. Красная иконка, изображающая человека с широко расставленными ногами, появится в общественном транспорте.

Новые правила распространяются на метро, автобусы и пригородные поезда. Как пишет Тhe Local, таким образом траснпортные власти отреагировали на многолетние жалобы пассажирок. Они отмечали, что манера сидеть, широко раздвинув ноги, крадет личное пространство у окружающих. По жалобам пассажирок, торчащие колени мешают протиснуться к выходу.

#мадрид
Алия Садыкова
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