Сирия: действия сил коалиции в мае 14 раз приводили к гибели гражданских

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Дамаск, 8 июня. Несмотря на соглашения о деэскалации ситуации в Сирии, в стране продолжают происходить серьезные инциденты, связанные с гибелью большого количества гражданских лиц. Как сообщает правозащитная группа «Сирийская сеть за права человека», в мае в Сирии произошло 34 подобных инцидента.

Из 34 случаев массовой гибели мирных жителей, 14 были вызваны действиями возглавляемой США коалицией, еще пять – боевиками террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России).

Двенадцать случаев, за которые несет ответственность коалиция, имели место в Ракке, еще два – в Дейр-эз-Зоре.

* Организация запрещена на территории РФ.