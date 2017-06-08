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Новости Сирии
Сирия: действия сил коалиции в мае 14 раз приводили к гибели гражданских

Сирия: действия сил коалиции в мае 14 раз приводили к гибели гражданских

1:04  8 Июня 2017
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Сирия: действия сил коалиции в мае 14 раз приводили к гибели гражданских

Дамаск, 8 июня. Несмотря на соглашения о деэскалации ситуации в Сирии, в стране продолжают происходить серьезные инциденты, связанные с гибелью большого количества гражданских лиц. Как сообщает правозащитная группа «Сирийская сеть за права человека», в мае в Сирии произошло 34 подобных инцидента.

Из 34 случаев массовой гибели мирных жителей, 14 были вызваны действиями возглавляемой США коалицией, еще пять – боевиками террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России).

Двенадцать случаев, за которые несет ответственность коалиция, имели место в Ракке, еще два – в Дейр-эз-Зоре.

 

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #ракка
Антон Зарубин
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