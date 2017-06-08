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Политика
Сирия: арабо-курдские отряды уничтожили 75 боевиков в Ракке

Сирия: арабо-курдские отряды уничтожили 75 боевиков в Ракке

0:53  8 Июня 2017
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Сирия: арабо-курдские отряды уничтожили 75 боевиков в Ракке

Дамаск, 8 июня. «Силы демократической Сирии» вступили в среду в предместье Эль-Джизра на западной окраине города Ракка в 520 километрах от Дамаска.

Как пишет Firat, арабо-курдские отряды, входящие в вооруженную коалицию, ведут на территории бои с боевиками запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»*.

Ранее СДС отвоевали средневековую цитадель на холме Телль-Харкала, которая служила важным оборонительным рубежом ИГ*. Отряды СДС также очистили от экстремистов квартал Мешлеб.

По данным представителя «Сил демократической Сирии»,  за последние двое суток ополченцы ликвидировали не менее 75 боевиков в ходе уличных боев в Ракке.

Ранее курды исключили оппозиционную группировку из операции в Ракке. 

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #ракка #сдс
Алия Садыкова
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