Сирия: арабо-курдские отряды уничтожили 75 боевиков в Ракке

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Дамаск, 8 июня. «Силы демократической Сирии» вступили в среду в предместье Эль-Джизра на западной окраине города Ракка в 520 километрах от Дамаска.

Как пишет Firat, арабо-курдские отряды, входящие в вооруженную коалицию, ведут на территории бои с боевиками запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»*.

Ранее СДС отвоевали средневековую цитадель на холме Телль-Харкала, которая служила важным оборонительным рубежом ИГ*. Отряды СДС также очистили от экстремистов квартал Мешлеб.

По данным представителя «Сил демократической Сирии», за последние двое суток ополченцы ликвидировали не менее 75 боевиков в ходе уличных боев в Ракке.

Ранее курды исключили оппозиционную группировку из операции в Ракке.

* Организация запрещена на территории РФ.