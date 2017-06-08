Сирия: курды исключили оппозиционную группировку из операции в Ракке

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Ракка, 7 июня. Курдская организация «Отряды народной самообороны» (YPG) исключила из операции по освобождению сирийской Ракки вооруженную группировку «Джабат Тувар аль-Ракка».

Командиры группировки были арестованы, а сама она – полностью исключена из участия в операции по освобождению Ракки. Причиной стали немотивированные казни гражданских лиц боевиками группировки – как сообщается, «Джабат Тувар аль-Ракка» обвиняла гражданских в связах с ИГ*, а затем расстреливала.

* Организация запрещена на территории РФ.