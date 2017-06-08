Пентагон: Россия представляет угрозу американской ПРО за пределами США

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Вашингтон, 8 июня. Россия не угрожает силам противоракетной обороны США на американской территории, но является опасной для ПРО в других регионах.

Об этом рассказал исполняющий обязанности помощника министра обороны США Тодд Харви. По словам Харви, за последние 50 лет Вашингтон обеспечил стратегическую стабильность в плане безопасности на территории Соединенных Штатов Америки.

По мнению представителя военного ведомства, РФ представляет угрозу для сил в региональном контексте. «И у нас есть не только право, но и обязанность обеспечивать защиту этих сил», — добавил он.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин рассказал о планах накрыть всю Россию противоракетным куполом.