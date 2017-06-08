Сенат США не исключает введения новых санкций против России

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Вашингтон, 7 июня. Обсуждение дальнейших санкций против Ирана было поддержано сенатом США. Кроме того, лидеры обеих фракций заявили, что законопроект могут быть вставлены и дополнительные санкции против России.

Инициатива введения дальнейших санкций против Ирана прошла промежуточное голосование в американском сенате. В поддержку закона были поданы 92 голоса, против – семь. Чтобы законопроект вступил в силу, за него должны проголосовать обе палаты конгресса, кроме того – документ должен быть подписан президентом.

Лидеры обеих фракций конгресса подтвердили, что в текст документа могут быть включены дополнительные санкции против России. Подробности, как ожидается, будут обнародованы сенаторами уже в этот четверг. Об этом сообщает глава республиканцев в конгрессе Митч Макконнел и его коллега по демократической партии Чак Шумер.