Число жертв терактов в Тегеране выросло до 13 человек

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Тегеран, 8 июня. Число жертв террористических атак в Иране увеличилось до 13 человек.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заместителя министра иностранных дел страны Хосейна Зольфагари.

По данным дипломата, в терактах в Тегеране пострадали 43 человека. Ранее сообщалось о 12 погибших и 42 получивших ранения.

Напомним, четыре человека, облаченные в женскую одежду, открыли огонь в здании иранского парламента в среду. Один из преступников позже совершил самоподрыв. Полиция ликвидировала одного из террористов. Также был атакован мавзолей имама Хомейни. Иран обвинил в атаках на Тегеран Саудовскую Аравию. Высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи сравнил теракты в столице страны со «взрывами хлопушек».