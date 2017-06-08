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Политика
Путин прибудет в Астану на саммит ШОС

Путин прибудет в Астану на саммит ШОС

0:09  8 Июня 2017  /обновлено: 0:10  08 Июня 2017
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Путин прибудет в Астану на саммит ШОС

Астана, 8 июня. Президент России Владимир Путин в четверг приедет в Астану на саммит ШОС.

На полях саммита российский лидер проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча политиков состоится перед торжественным концертом и приемом.

Международную организацию основали в 2001 году. В нее входят Китай, Россия, Казахстан, Таджикистана, Киргизия и Узбекистан. В прошлом году был подписан меморандум, по которому в состав организации приняли Индию и Пакистан.

#владимир путин
Настасья Шеркунова
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