Путин прибудет в Астану на саммит ШОС

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Астана, 8 июня. Президент России Владимир Путин в четверг приедет в Астану на саммит ШОС.

На полях саммита российский лидер проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча политиков состоится перед торжественным концертом и приемом.

Международную организацию основали в 2001 году. В нее входят Китай, Россия, Казахстан, Таджикистана, Киргизия и Узбекистан. В прошлом году был подписан меморандум, по которому в состав организации приняли Индию и Пакистан.