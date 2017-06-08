Стало известно, сколько россияне потратили на запчасти для иномарок

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Москва, 8 июня. Почти 14 миллиардов долларов потратили россияне в 2016 года на запчасти для иномарок в 2016 году. Такие данные приводит агентство «Автостат», ссылаясь на собственное исследование авторынка.

Отмечается, что больше всего денег жители России потратили на запчасти для машин марки Toyota – более 130 миллиардов рублей. Отмечается, что причиной столь высоких трат стало большой количество машин данной марки в России.

На втором и третьем месте – Nissan и Hyundai, на которые было потрачено 80 и 60 миллиардов рублей соответственно. Четвертое место занимает Volkswagen, на запчасти для которых было потрачено около 53 миллиардов рублей. Столько же было потрачено на запасные части для Renault, занимающего пятое место.