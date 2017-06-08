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Россия
Стало известно, сколько россияне потратили на запчасти для иномарок

Стало известно, сколько россияне потратили на запчасти для иномарок

0:02  8 Июня 2017
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Стало известно, сколько россияне потратили на запчасти для иномарок

Москва, 8 июня. Почти 14 миллиардов долларов потратили россияне в 2016 года на запчасти для иномарок в 2016 году. Такие данные приводит агентство «Автостат», ссылаясь на собственное исследование авторынка.

Отмечается, что больше всего денег жители России потратили на запчасти для машин марки Toyota – более 130 миллиардов рублей. Отмечается, что причиной столь высоких трат стало большой количество машин данной марки в России.

На втором и третьем месте – Nissan и Hyundai, на которые было потрачено 80 и 60 миллиардов рублей соответственно. Четвертое место занимает Volkswagen, на запчасти для которых было потрачено около 53 миллиардов рублей. Столько же было потрачено на запасные части для Renault, занимающего пятое место.

Стало известно, сколько россияне потратили на запчасти для иномарок

 

#toyota #nissan
Антон Зарубин
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