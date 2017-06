Сирия: правительственная армия отбила атаку ССА вблизи города Зулуф

Дамаск, 7 июня. Сирийская армия отбила атаку вооруженной группировки «Свободная армия Сирии» возле города Зулуф.

Об этом сообщает NDF в Twitter. Отмечается, что в боевых действиях погибли десятки боевиков.

Syrian Army repelled #US backed #FSA attack on Zuluf axis.Dozens of militants were killed during clashes#EastSuweida