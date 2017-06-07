Сирия: правительственная армия отбила атаку ССА вблизи города Зулуф

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Дамаск, 7 июня. Сирийская армия отбила атаку вооруженной группировки «Свободная армия Сирии» возле города Зулуф.

Об этом сообщает NDF в Twitter. Отмечается, что в боевых действиях погибли десятки боевиков.

Syrian Army repelled #US backed #FSA attack on Zuluf axis.Dozens of militants were killed during clashes#EastSuweida — NDF (@NatDefFor) 7 июня 2017 г.

Ранее сообщалось, что «Свободная сирийская армия» объявила войну «Сирийским демократическим силам». Протурецкие боевики намерены атаковать проамериканских курдских оппозиционеров и вытеснить их из региона. Боевые действия между «умеренными» оппозиционерами начались на севере провинции Алеппо.