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Политика
Сирия: правительственная армия отбила атаку ССА вблизи города Зулуф

Сирия: правительственная армия отбила атаку ССА вблизи города Зулуф

23:57  7 Июня 2017
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Сирия: правительственная армия отбила атаку ССА вблизи города Зулуф

Дамаск, 7 июня. Сирийская армия отбила атаку вооруженной группировки «Свободная армия Сирии» возле города Зулуф.

Об этом сообщает NDF в Twitter. Отмечается, что в боевых действиях погибли десятки боевиков.

Ранее сообщалось, что «Свободная сирийская армия» объявила войну «Сирийским демократическим силам». Протурецкие боевики намерены атаковать проамериканских курдских оппозиционеров и вытеснить их из региона. Боевые действия между «умеренными» оппозиционерами начались на севере провинции Алеппо.

#сирия #саа #сса #зулуф
Алия Садыкова
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