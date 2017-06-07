Трамп в соболезнованиях Ирану назвал его спонсором терроризма

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Вашингтон, 7 июня. В своих соболезнованиях Ирану в связи с недавними терактами в Тегеране, президент США Дональд Трамп назвал Иран и спонсором, и жертвой терроризма.

«Мы скорбим и молимся о невинных жертвах террористических нападений в Иране и за иранский народ, который переживает такие трудные времена. Мы подчеркиваем, что государства, которые спонсируют терроризм, рискуют пасть жертвой того самого зла, которое они продвигают», – отметил в своем письменном заявлении Трамп.

Напомним, что в эту среду группа из четырех человек в женской одежде открыла огонь в здании иранского парламента. Позже один из участников нападения взорвал себя. Отмечается, что в результате теракта пострадал мавзолей Хомейни. Всего жертвами нападения стали 13 человек, еще 43 пострадали.