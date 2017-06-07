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Политика
Сирия: САА захватила газовое месторождение и город Арак вблизи Пальмиры

Сирия: САА захватила газовое месторождение и город Арак вблизи Пальмиры

23:43  7 Июня 2017
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Сирия: САА захватила газовое месторождение и город Арак вблизи Пальмиры

Дамаск, 7 июня. Сирийская армия совместно с палестинскими группами продвигается от Пальмиры к Дейр эз-Зор, захватив несколько объектов.

Об этом пишет AMN. Отмечается, что САА и союзники продолжают наступление в сельской местности вблизи Пальмиры. Действия направлены  на освобождение от террористов осажденного города Дейр эз-Зор. Сирийские военные отвоевали у экстремистов запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»* территории к востоку от Пальмиры, захватив всю горную цепь.

Правительственные силы окружили газовое месторождение Арак и город Арак из трех разных флангов. Оба объекта имеют решающее значение из-за своего стратегического расположения вдоль шоссе Пальмира — Дейр эз-Зор.

Ранее САА пресекла попытку боевиков ИГ* прорваться через КПП в Хаме. 

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #пальмира #дейр эз-зор
Алия Садыкова
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