Донбасс: ВСУ начали наступление на Бахмутской трассе

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Луганск, 7 июня. ВСУ начали наступление на Бахмутской трассе, предварив атаку массированным артиллерийским обстрелом территорий Луганской народной республики.

Как сообщается, под обстрел попали Кировск, Стаханов, поселок Донеций, а также Голубовское и Желобок.

В Желобке были разрушены 27 домов, сейчас там идут уличные бои. Из Кировска эвакуируют детей.

Народная милиция ЛНР сообщает, что в районе поселка Желтое были уничтожен беспилотник ВСУ, с помощью которого силовики корректировали артиллерийский огонь.

Как пишет «Ридус», ВСУ захватили высоту 175,9 возле поселка Смелой и пытаются окружить 31-й и 32-й блокпосты на Бахмутской трассе.