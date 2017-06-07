Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новороссия
Донбасс: ВСУ начали наступление на Бахмутской трассе

Донбасс: ВСУ начали наступление на Бахмутской трассе

23:32  7 Июня 2017
233

Донбасс: ВСУ начали наступление на Бахмутской трассе

Луганск, 7 июня. ВСУ начали наступление на Бахмутской трассе, предварив атаку массированным артиллерийским обстрелом территорий Луганской народной республики.

Как сообщается, под обстрел попали Кировск, Стаханов, поселок Донеций, а также Голубовское и Желобок.

В Желобке были разрушены 27 домов,  сейчас там идут уличные бои. Из Кировска эвакуируют детей.

Народная милиция ЛНР сообщает, что в районе поселка Желтое были уничтожен беспилотник ВСУ, с помощью которого силовики корректировали артиллерийский огонь.

Как пишет «Ридус», ВСУ захватили высоту 175,9 возле поселка Смелой и пытаются окружить 31-й и 32-й блокпосты на Бахмутской трассе.

 

#всу #донбасс #лнр
Антон Зарубин
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть