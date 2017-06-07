«Эльбрус» против киберугрозы: чем порадует российский компьютер
Москва, 7 июня. В России запущено предсерийное производство компьютеров нового поколения «Эльбрус 101-РC».
Об этом заявил Hi-Tech Mail.Ru, ссылаясь на компанию «Росэлектроника» в среду.
Отмечается, что цена на устройство из тестовой партии будет выше средней стоимости MacBook от Apple. Тестовый образец можно будет приобрести за 130 тысяч рублей. Компьютер серийного образца, который появится в 2018 году, начнут продавать за 70 тысяч рублей.
Первые экземпляры ПК на российском процессоре поступят в государственные ведомства, частные компании и на промышленные предприятия. Компьютер имеет максимальную степень защищенности. Он состоит из отечественных компонентов и собирается на предприятиях РФ.
Ранее сообщалось, что россияне смогут заменить иностранные ПК отечественным «Эльбрусом».