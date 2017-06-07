Россельхознадзор обнаружил птичий грипп в мясе на складе METRO под Москвой

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Москва, 7 июня. В индюшачьем мясе и фарше, хранившимся на подмосковном складе METRO (ООО «Метро кэш энд Керри») в Ногинском районе был обнаружен вирус птичьего гриппа. Об этом сообщает Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

В десяти пробах мяса индейки был обнаружен генетический материал вируса птичьего гриппа, сообщает Россельхознадзор. Сейчас решается вопрос о возбуждении административного дела.

Как сообщается, вся зараженная продукция была произведена ООО «Евродон-ЮГ», где еще с декабря прошлого года наблюдались вспышки птичьего гриппа.

Россельхознадзор подтвердил, что вся зараженная продукция будет уничтожен под контролем ветеринарной службы для ликвидации и предотвращения заболевания.