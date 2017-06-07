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Россия
Учитель раскрыл подробности письма Поклонской

Учитель раскрыл подробности письма Поклонской

23:16  7 Июня 2017
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Учитель раскрыл подробности письма Поклонской

Москва, 7 июня. Режиссер Алексей Учитель получил письмо от депутата Госдумы Натальи Поклонской.

Об этом он сообщил в среду, добавив, что расскажет подробности истории вокруг «Матильды» на пресс-конференции 13 июня.

По словам режиссера, политик попросила предоставить фильм «Матильда» для оценки ее экспертам. Ранее Учитель заявлял, что не намерен отдавать картину для оценки экспертам депутата, так как такие формы контроля не предусмотрены российским законодательством.

Напомним, представители общественного движения «Царский крест» назвали фильм «Матильда» «провокацией в сфере культуры». Они нашли в фильме антироссийские и антирелигиозные идеи. Поклонская направила запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить фильм.

#поклонская #матильда #учитель
Алия Садыкова
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