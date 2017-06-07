Коми заявил, что Трамп предлагал ему прекратить расследование дела Флинна

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Вашингтон, 7 июня. Бывший глава ФБР Джеймс Коми заявил, что президент США Дональд Трамп предлагал ему прекратить расследование в отношении экс-советника Майкла Флинна.

Согласно письменным показаниям Коми, Трамп предлагал ему закрыть расследование в отношении Флинна.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщала, что Трамп консультировался с руководством разведки, спрашивая, может ли оно вмешаться в расследование дела Майкла Флинна.

Напомним, что Флин ушел в отставку после того, как его обвинили в том, что он не до конца раскрыл содержание своих разговоров с послов России в США Сергеем Кисляком.