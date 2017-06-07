Конгрессмен рассказал, когда ожидать объявление импичмента Трампу в США

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Вашингтон, 7 июня. Конгресс Соединенных Штатов Америки может иметь дело с импичментом американского президента Дональда Трампа в 2017 году.

Такое заявление сделал конгрессмен Бред Шерман в среду. Как пишет РИА Новости, Шерман подчеркнул, что в текущем году могут объявить импичмент Трампу.

Ранее сообщалось, что число сторонников импичмента Трампа возросло до рекордного уровня. Импичмент президента США Дональда Трампа поддерживают 43% американцев, об этом говорят результаты опроса издания Politico и компании Morning Consult.