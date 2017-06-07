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Политика
Французский политехнолог назвал Макрона одаренным ребенком

Французский политехнолог назвал Макрона одаренным ребенком

22:54  7 Июня 2017
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Французский политехнолог назвал Макрона одаренным ребенком

Париж, 7 июня. Французский политехнолог Жак Сегел сравнил новоизбранного президента Франции Эммануэля Макрона с талантливым ребенком, который быстро растет и уже «всё понял» про политику и связи с общественностью.

Как пишет RT, Макрон пришел в политику только четыре года тому назад. Он стал президентом, когда ему еще не исполнилось 40 лет. «Это своего рода одаренный ребенок, который понял все о политике, о связях с общественностью, и об эволюции общества», — подчеркнул Сегел.

Политехнолог напомнил, что Макрон не был фаворитом избирателей и СМИ Франции до последнего момента. 

Ранее сообщалось, что Макрон провел первые назначения в аппарате президента Франции. 

#макрон
Алия Садыкова
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