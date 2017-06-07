Полиция Британии провела контролируемый взрыв у посольства США

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Лондон, 7 июня. У посольства США в Лондоне полицией был проведен контролируемый взрыв. Об этом сообщает британская пресса, ссылаясь на пресс-службу столичной полиции.

Сотрудники полиции прибыли на место после сообщения о двух бесхозных автомобилях, оставленных на парковке у здания американского посольства.

Оставленные без присмотра в неположенном месте автомобили, как правило, вскрываются британскими полицейскими с помощью контролируемого взрыва, если есть подозрение, что они могут представлять опасность.

Сейчас на месте продолжают работать полицейские, кроме того, поблизости дежурит пожарный расчет и бригада скорой помощи.