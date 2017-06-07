ЛНР: украинские силовики вновь обстреляли Стаханов, есть раненые

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Луганск, 7 июня. Украинские силовики вновь отрыли артиллерийский огонь по жилым кварталам Стаханова, в результате чего один мирный житель получил осколочное ранение. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации Стаханова.

«ВСУ вели огонь по окраинам Стаханова в период с 19:20 до 20:00. В результате обстрела ранен мужчина 1955 года рождения. Также перебит газопровод в поселке Максимовка», — говорится в сообщении.

Напомним, минувшим утром ВСУ начали наступление на позиции Народной милиции ЛНР в районе села Желобок. Кроме того, украинские силовики вели артиллерийский огонь по жилым кварталам Кировска, Стаханова и Фрунзе.