В Мосгордуме нашли ошибки в статистике Роспотребнадзора о «пьющих» регионах РФ

В Избранное

Скопировать

Москва, 7 июня. Туристы, ежегодно посещающие Москву, могли повлиять на результаты рейтинга российских регионов с самым высоким потреблением крепкого алкоголя на душу населения.

Об этом заявил депутат Мосгордумы, член комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Евгений Герасимов.

Ранее Роспотребнадзор назвал столицу РФ одним из самых «пьющих» регионов страны. По мнению Герасимова, туристы приезжают в Москву отдыхать и отмечать праздники. Он подчеркнул, что это факт значительно влияет на статистику по употреблению спиртного в городе. «Статистика в городе по части злоупотребления алкоголем значительно ниже, у нас в целом пьяных на улицах мало», — уточнил Герасимов.

Председатель комиссии по безопасности Мосгордумы Инна Святенко также заметила, что данные должны быть приведены на жителей столицы. По ее словам, уровень благосостояния в Москве достаточно высокий, поэтому распространены питейные заведения, и также употребление спиртных напитков говорит о высоком уровне доходов.

Напомним, в среду Роспотребнадзор опубликовал рейтинг самых «пьющих» регионов РФ. На первом месте располагается Магаданская область (более 14 литров на душу населения в год). На втором месте – Москва с более 13 литров на душу населения в год.