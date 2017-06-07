Сирия: Представитель коалиции заявил, что Россия была предупреждена об ударе по САА

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Вашингтон, 7 июня. Возглавляемая США коалиция заявила, что Россия была предупреждена об ударе по проправительственным войскам в сирийской Ат-Танфе. Однако руководство коалиции отказалось предоставлять подробности.

Как сообщил представитель коалиции, среди проправительственных сил были потери, однако он не стал называть точное число.

Коалиция продолжает настаивать, что проправительственные силы, по которым был нанесен удар, «представляли угрозу для коалиции».

Кроме того, представитель командования сил коалиции подчеркнул, что США и силы коалиции не намерены воевать с властями Сирии или проправительственными силами, однако оставляют за собой право на защиту.