В «Единой России» рассказали, что грозит Transparency за клевету о Поклонской

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Москва, 7 июня. Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев заявил, что клевета о депутате Госдумы Наталье Поклонской может иметь серьезные последствия для Transparency International.

Ранее организация рассказала, что Поклонская якобы утаила информацию об имеющейся у нее квартире в Донецке. По данным Transparency International, политик не внесла данные в свою декларацию о доходах.

По словам Шхагошева, клевета — это очень серьезная уголовная статья. Он также подчеркнул, что источнику слухов «может быть очень тяжело», если организация не докажет правдивость своих слов. По мнению парламентария, Transparency International занимается саморекламой. Шхагошев добавил, что все псевдорасследования против Поклонской выглядят как месть в ее сторону.

Ранее Поклонская назвала «наглой ложью» слухи о квартире в Донецке.