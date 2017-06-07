Сирия: САА пресекла попытку боевиков ИГ прорваться через КПП в Хаме

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Дамаск, 7 июня. САА предотвратила попытку боевиков террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) прорваться через КПП в квартале Итхриях в восточной Хаме.

Как сообщает новостной портал «Аль-Масдар», два автомобиля с боевиками попытались прорваться через пропускной пункт возле квартала Итхриях, отступая из восточной Хамы в Ракку. Отмечается, что целью боевиков было не нападение на КПП, а незаметное пересечение линии фронта.

Сирийские военнослужащие своевременно заметили транспорт террористов и открыли огонь. Один из грузовиков был уничтожен вместе со всеми пассажирами. Вторая машина под плотным огнем сумела скрыться в восточном направлении.

* Организация запрещена на территории РФ.