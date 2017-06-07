Роспотребнадзор назвал три региона с наибольшим загрязнением воздуха

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Москва, 7 июня. Иркутская область, Республика Тыва и Курская область возглавили список российских регионов с наибольшим загрязнением воздуха в 2016 году. Об этом говорится в докладе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Как отметили в ведомстве, за последние несколько лет доля проб атмосферного воздуха (в городах), в которых были выявлены превышения допустимой максимальной разовой концентрации загрязняющего вещества, снизилась в 1,6 раза.

Ранее стало известно о том, что группа ученых опубликовала список самых грязных стран мира.