Плотницкий заявил, что ЛНР готова ответить на массированные обстрелы ВСУ

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Луганск, 7 июня. Глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что власти республики заинтересованы в мирном урегулировании конфликта в Донбассе, однако если украинские силовики продолжат наносить артиллерийские удары по населенным пунктам республики, Вооруженные силы ЛНР будут вынуждены предпринять ответные меры.

Глава ЛНР отметил, что украинские силовики ведут прицельный артиллерийский огонь городам и селам республик, в результате чего страдают мирные жители Донбасса, а также уничтожается инфраструктура.

«Несмотря на то, что нас хотят загнать в сырые подвалы, как и обещал нам в свое время президент Украины Петр Порошенко, мы сделаем все возможное, чтобы на земле Донбасса наступил долгожданный мир», — отметил Плотницкий.

Напомним, ВСУ с утра ведут артиллерийский огонь по окраинам Кировска и поселка Донецкий. В результате обстрела были повреждены более 20 жилых домов. Кроме того, под ударами артиллерии ВСУ оказался город Стаханов и поселок городского типа Фрунзе.