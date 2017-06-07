Ученые: Разделение на расы произошло более 260 тыс. лет назад

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Москва, 7 июня. Ученые из Уппсальского университета в Швеции рассказали, когда впервые произошло разделение Homo sapiens на отдельные группы.

Как пишет Lenta.ru со ссылкой на исследование, специалисты проанализировали ДНК семи людей, обнаруженных на территории восточной провинции ЮАР Квазулу-Натал. Они выяснили, что трое из них являются охотниками-собирателями и наиболее близки к группе бушменов. Оставшиеся четверо — фермеры из Железного века. Они имели генетические признаки носителей языка банту.

Таким образом, по словам археологов, люди из Квазулу-Натал отделились от предков современных бушменов более 260 тысяч лет назад. Именно тогда, по мнеию экспертов, появились разные расы.