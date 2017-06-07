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Политика
Сирия: коалиция во главе с США нанесла удар по САА, не зная ее состава

Сирия: коалиция во главе с США нанесла удар по САА, не зная ее состава

22:11  7 Июня 2017  /обновлено: 22:44  07 Июня 2017
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Сирия: коалиция во главе с США нанесла удар по САА, не зная ее состава

Дамаск, 7 июня. Коалиция во главе с США в Сирии не знает точного состава правительственных сил, по которым был нанесен авиаудар 6 июня.

Об этом РИА Новости рассказал представитель коалиции. Он отметил, что американские военные не имеют данных о конкретном составе поддерживающих режим сил.

Напомним, во вторник коалиция во главе с США вновь нанесла удар по проправительственным силам в Ат-Танфе в Сирии. Позже США подтвердили, что силы САА понесли потери после авиаудара коалиции. 

#сирия
Алия Садыкова
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