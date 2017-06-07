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Россия
«ВИМ-Авиа» сокращает чартерную программу на летний период

«ВИМ-Авиа» сокращает чартерную программу на летний период

22:15  7 Июня 2017
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«ВИМ-Авиа» сокращает чартерную программу на летний период

Москва, 7 июня. Авиакомпания «ВИМ-Авиа» приняла решение пересмотреть чартерную программу на летний период текущего года. Об этом рассказали официальные представители авиаперевозчика.

«Авиакомпания «ВИМ-Авиа» приняла решение о частичном сокращении чартерной программы», — указано в заявлении.

Действия компании продиктованы ростом пассажиропотока, который привел к нарушению графика полета. Непосредственно ситуация должна стабилизироваться в ближайшие несколько недель.

Ранее Росавиация предупредила о том, что массовые задержки могут привести к закрытию чартерных рейсов на популярных направлениях.

#вим-авиа
Алексей Громов
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