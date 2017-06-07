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Россия
Роскомнадзор составил список из двух тысяч сайтов, которые нельзя блокировать

Роскомнадзор составил список из двух тысяч сайтов, которые нельзя блокировать

22:01  7 Июня 2017
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Роскомнадзор составил список из двух тысяч сайтов, которые нельзя блокировать

Москва, 7 июня. В «белый список» Роскомнадзора вошли более двух тысяч интернет ресурсов. Все ресурсы из этого списка российским провайдерам будет нельзя блокировать.

Список состоит из более, чем двух тысяч интернет-ресурсов, в который входят сайты российских официальных ведомств, поисковые машины Yandex и Google, соцсети (включая Facebook и «Вконтакте»), а также Youtube и ряд других ресурсов.

По некоторым данным, этот список был подготовлен после того, как в DNS запрещенных сайтов IP-адресов стали попадать государственные интернет-ресурсы и некоторые известные сайты.

 

#роскомнадзор
Антон Зарубин
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