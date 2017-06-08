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Сирия, 8 июня. Военнослужащие САА отбили у ИГ* ключевые высоты и районы к востоку и к югу от Пальмиры. Курды и боевики-исламисты вели ожесточенные бои на севере провинции Алеппо. ВКС России помогли армии САР отразить очередное наступление террористов ИГ на западе города Дейр эз-Зор, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): понесла потери в технике в результате серии неудачных атак позиций исламистов в Восточной Гуте; при поддержке NDF****** вела наступление на оккупированный радикалами город Хайян к северо-западу от Алеппо; отбила несколько высот вблизи поселка Арак к востоку от Пальмиры и заняла туристическую зону Зенобия к югу от древнего города.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): потеряло несколько десятков террористов под ударами артиллерии САА и ВКС РФ на западной окраине Дейр эз-Зора; застрелило 163 жителя района Занджили в Мосуле при попытке побега с подконтрольных ИГ территорий; утратило контроль над деревней Харакла к западу от Ракки.

Сирийская свободная армия** (ССА): вела перестрелки с бойцами SDF**** на окраине города Аазаз к северу от Алеппо; подверглась массированным обстрелам и бомбардировкам армии САР в южных окрестностях Даръа.

Курды: ликвидировали 75 террористов ИГ в ходе противостояния в восточных кварталах Ракки; обстреляли позиции боевиков «Ахрар аш-Шам» на севере провинции Алеппо.

Армия Ирака: нейтрализовала 34 радикала ИГИЛ, в том числе одного командира, в боях за Занджили в Мосуле, теперь под контролем боевиков остается всего 25% района.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте, расположенной к северо-востоку от Дамаска, накануне вечером отмечались ожесточенные бои между подразделениями сирийской арабской армии (САА) и отрядами вооруженных исламистских организаций. Основные боевые действия разворачивались в окрестностях населенного пункта Хош Аль-Давахира. Согласно сведениям источника, связанного с оппозиционными силами, военнослужащие армии САР накануне провели семь атак позиций радикалов, наступая со стороны населенного пункта Хош Насри. Тем не менее все они были отбиты. В ходе серии атак военнослужащие использовали танки и БМП. Информагентство Haq News утверждает, что как минимум один танк армии САР был уничтожен.

Оазис Восточная Гута входит в одну из зон снижения напряженности, в пределах которых запрещено использование оружия. Боевики-оппозиционеры, однако, практически ежедневно нарушают введенный режим перемирия, тем самым вынуждая военнослужащих САА вести ответный огонь. В этом регионе, кроме того, часто фиксируются междоусобные столкновения между боевиками формирований «Джейш Аль-Ислам»***** и «Джебхат ан-Нусра»***.

Провинция Алеппо

Курдские отряды Сирийских демократических сил (SDF) и протурецкие оппозиционные группировки на протяжении почти всех суток вели массированные перестрелки сразу на нескольких направлениях в северной части провинции Алеппо. Утром курды обстреляли опорные пункты радикалов вблизи вершины Бисрая, сообщалось на странице формирования «Ахрар аш-Шам» в сети Twitter (@AhrarAl_Sham). Позже вспыхнули столкновения с боевиками Сирийской свободной армии (ССА) на западе от города Аазаз, передавал портал Qasioun News. В ходе перестрелок на обоих направлениях использовались преимущественно артиллерийские орудия. Отмечается, что в результате обстрела SDF был тяжело ранен мирный житель. Данные о потерях сторон пока выясняются. Напомним, сирийская вооруженная оппозиция действует в союзе с турецкой стороной, которая пытается не допустить появления независимого Курдистана у своей границы.

К северо-востоку от административного центра, где размещаются значительные силы исламистских организаций, прежде всего — «Свободной армии» и «Джебхат Фатх аш-Шам», накануне продолжалась освободительная операция Сирийской арабской армии (САА). Подразделения САА провели массированную атаку позиций радикалов возле высоты Таль Мусаябин к северо-востоку от города Хайян, находящегося под контролем вооруженной оппозиции. Тем временем поддерживающие войска Башара Асада силы Народной самообороны (NDF) действовали еще немного севернее, атакуя боевиков с направления города Захра. Об этом сообщал ливанский новостной портал Al Masdar News.

Провинция Хомс

Источники, подконтрольные боевикам вооруженной оппозиции, накануне утром обнародовали другие данные о потерях правительственных войск в результате бомбардировки ВВС международной коалиции. Согласно информации оппозиционных порталов, авиаударом были убиты как минимум 58 бойцов проасадовских ополчений. Кроме того, были ликвидированы шесть зенитных установок «Шилка», пять танков, семь БМП, три БТР и девять военных пикапов. Напомним, по официальным данным, в результате боевого налета коалиционной авиации недалеко от пограничного поста «Ат-Танф» вечером 6 июня погибли двое военнослужащих, еще 15 получили ранения.

В связи с ударом коалиции представитель командования сирийской армии накануне утром заявил в интервью AMN, что правительственные войска, несмотря на агрессию со стороны США, будут продолжать военную операцию на юге республики до тех пор, пока южная граница не будет целиком зачищена от боевиков ИГИЛ и проамериканских боевиков ССА.

В районе Пальмиры сирийские военные накануне продолжали наступать сразу на нескольких направлениях. Основные боевые действия разворачивались к востоку от города. За вчерашние сутки подразделениям САА удалось отбить у террористов несколько, стратегических высот, представляющих важное стратегическое значение, вблизи поселения Арак, сообщало агентство Damascus Now. ВВС САР активно поддерживали наступление, нанося удары по объектам ИГИЛ. Сирийские самолеты, в частности, провели бомбардировку укрепрайонов боевиков в районе города Ас-Сухна, главного форпоста террористического формирования, расположенного на шоссе между Пальмирой и Дейр эз-Зором.

Военнослужащие САА добились определенных успехов в зачистке территорий от ИГ к югу от древней Пальмиры. Накануне вечером правительственные силы полностью выбили отряды «Исламского государства»* с территории туристической зоны Зенобия, находящейся к востоку от города Ас-Суккария. Об этом сообщал новостной Twitter-канал (@watanisy).

Террористы, в свою очередь, предпринимают отчаянные попытки сдержать натиск САА. Так, используя самодельные боевые дроны и боевиков-смертников, силы ИГИЛ стараются прорвать оборону армии САР вблизи нефтяных и газовых месторождений в районе Пальмиры. Своими действиями боевики нанесли значительный материальный ущерб инфраструктуре данного региона.

Провинция Дейр эз-Зор

Отряды «Исламского государства» в прошедшие сутки пытались продолжить наступление на позиции армии САР на западе Дейр эз-Зора. В последние несколько дней боевики захватили ряд объектов в районе Аль-Панорама, в том числе дорожную развязку и холм Тануф. Накануне бои между ИГИЛ и САА разворачивались возле базы 137-го дивизиона Республиканской гвардии. Во многом благодаря работе ВКС России сирийским военным удалось сорвать новое наступление ИГИЛ в этой части города, передавало информагентство Al Masdar News. В ходе боестолкновений и ударов российских бомбардировщиков были ликвидированы и ранены несколько десятков террористов. Сообщалось также, что командование террористической организации готовит еще одну серию атак на этом направлении, однако, как отмечают военные эксперты, боевикам уже не успеть воплотить задуманное, так как в регион было направлено подкрепление армии САР.

Провинция Даръа

За прошедшие сутки правительственные войска САР нанесли десятки ракетных и артиллерийских ударов по укрепрайонам радикалов, оккупировавших южную половину города Даръа. Кроме того, заметно активизировали свою деятельность на этом направлении сирийские ВВС. Самым мощным атакам с воздуха подверглись опорные пункты исламистов в районах плотины и трассы Ас-Садд на юге от административного центра, передавал портал Nabaa Media. Кроме того, под ударами оказались позиции боевиков на окраинах южных районов Даръа Аль-Балад и Аль-Маншия, а также возле населенного пункта Наима к северо-востоку от столицы провинции. Незаконным формированиям был нанесен огромный урон в технике и живой силе, однако точные данные пока формируются.

Правительственные силы активизировали бомбардировки с воздуха и обстрелы укрепрайонов террористов в связи с контрнаступлением, цель которого — восстановить контроль над Даръа, полностью выбив из него отряды исламистов. Южная часть города была захвачена силами ССА и «Джебхат ан-Нусры» в ходе крупномасштабной захватческой кампании. Причем боевики не прекратили атаковать даже после вступления в силу меморандума о создании зон безопасности, подписанного в Астане 4 мая.

Провинция Ракка

В минувшие сутки курдские силы продолжили атаковать позиции «Исламского государства» в восточных районах Ракки после того, как за день до этого им наконец удалось войти в город. Бои разворачивались в кварталах Аль-Джазра и Аль-Машалаб Аль-Шарки. Согласно данным агентства Hawar News, вчерашний день прошел для бойцов SDF и YPG весьма успешно: курды ликвидировали не меньше 75 радикалов ИГ, а также большое число их заминированных мотоциклов. Командование демократической армии отмечало, что силам антитеррористической операции «Гнев Евфрата» при помощи ВВС западной коалиции относительно легко удалось взять первые кварталы на окраине административного центра. Однако, как уверяют военные эксперты, действительно кровопролитные бои еще предстоят. Предполагается, что боевики применят ту же тактику обороны, что и в Мосуле, где до сих пор остаются очаги сопротивления ИГИЛ.

Другие части SDF продолжили развивать наступление в западных окрестностях столицы провинции. За вчерашние сутки им удалось несколько приблизиться к западному входу в город. Так, согласно данным медиа-центра Raqqa SL, курдские отряды захватили поселок Харакла.

Ирак

Иракские военные и бойцы ополчения «Хашд Аль-Шааби» при поддержке ВВС коалиции продолжали зачистку кварталов Мосула, по-прежнему частично или полностью контролируемых террористами ИГИЛ. Накануне основные боевые действия прошли в районе Занджили. Правительственным войскам и союзникам вчера удалось отбить ряд ключевых опорных пунктов террористов. Таким образом, на данный момент, как передает Iraqi News, под контролем боевиков остается всего 25% территории Занджили. Источник также сообщал о том, что в ходе вчерашних столкновений террористы использовали ракеты с ядовитым хлором, в результате чего пострадали 13 человек, среди них были женщины и дети.

Информагентство ARA News сообщало о другом серьезном преступлении боевиков «Исламского государства» против мирного населения. По информации источника, за день не меньше 163 гражданских лиц были застрелены радикалами при попытке покинуть занимаемые ИГ территории.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)