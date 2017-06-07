Убитого в Германии пятилетнего мальчика из России похоронят на родине

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Мюнхен, 7 июня. Пятилетнего российского мальчика Самира Умарова, убитого в Германии афганским беженцем, похоронят в Дагестане. Об этом сообщают родственники его матери Фатимы Умаровой.

Умарова уехала из России примерно четыре года назад вместе с двумя детьми. Как пишет RT, в Германию ее позвали знакомые из Буйнакского региона.

По словам ее родственников, она сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Тело мальчика будет доставлено в Россию завтра или после завтра, однако Умарова не сможет лично присутствовать на похоронах.

Напомним, что 3 июня стало известно, что 41-летний мужчина из Афганистана в общежитии для беженцев захватил пятилетнего мальчика в заложники, после чего смертельно ранил его ножом. Кроме того, ножевые ранения получила мать мальчика. Сам нападавший был застрелен полицией.