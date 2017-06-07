Британские ученые: Красное и обработанное мясо вызывает рак

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Лондон, 7 июня. Регулярное употребление красного и обработанного мяса якобы приводит к колоректальному раку.

Согласно предварительным данным, около 34 тысяч человек ежегодно умирают от онкологических заболеваний, которые связаны с употреблением обработанного мяса. При этом специалисты рекомендуют увеличить долю растительной пищи в рационе.

Напомним, ранее стало известно о том, что специалисты разработали новый метод диагностики, который позволяет выявлять метастазы на ранней стадии развития опухолевого процесса.