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Британские ученые: Красное и обработанное мясо вызывает рак

Британские ученые: Красное и обработанное мясо вызывает рак

22:04  7 Июня 2017
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Британские ученые: Красное и обработанное мясо вызывает рак

Лондон, 7 июня. Регулярное употребление красного и обработанного мяса якобы приводит к колоректальному раку.

Согласно предварительным данным, около 34 тысяч человек ежегодно умирают от онкологических заболеваний, которые связаны с употреблением обработанного мяса. При этом специалисты рекомендуют увеличить долю растительной пищи в рационе.

Напомним, ранее стало известно о том, что специалисты разработали новый метод диагностики, который позволяет выявлять метастазы на ранней стадии развития опухолевого процесса.

#рак #мясо
Алексей Громов
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