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Сирия, 7 июня. «Джебхат ан-Нусра»*** захватила пункты управления «Файлак аш-Шам» на северо-востоке провинции Хама. В ходе междоусобиц в Восточной Гуте были убиты два малолетних боевика «Джейш Аль-Ислам»*****. Войска САА отбили у ИГ* ключевую вершину на юге от Пальмиры, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): заняла высоту Тулул Аль-Фарри вблизи города Ас-Савана в результате боев с ИГИЛ*.

«Исламское государство» (ИГИЛ): подверглось бомбардировке ВКС России на западной окраине Дейр эз-Зора; потеряло ряд контрольных точек к западу от Ракки в ходе атаки курдов; оказалось под ударами ВВС международной коалиции на юге провинции Дейр эз-Зор; устроило теракт к северу от Багдада, четверо мирных жителей получили ранения.

«Джейш Аль-Ислам»: потеряла двоих несовершеннолетних боевиков в ходе противостояния с «Тахрир аш-Шам» у города Аль-Ашари в Восточной Гуте.

«Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»): захватила ряд командных пунктов группировки «Файлак аш-Шам» к северо-востоку от Хамы.

Провинция Дамаск

Неизвестные боевики открыли огонь во время похорон военнослужащего Сирийской арабской армии (САА) в Дамаске. Согласно данным Twitter-канала (@worldonalert), несколько мирных жителей пострадали в результате обстрела, однако точные сведения пока выясняются. Напомним, исламистские группировки занимают почти всю территорию Восточной Гуты и часть кварталов на восточной окраине столицы. Радикалы нередко открывают огонь по позициям армии САР и по гражданским объектам в нарушение введенного режима тишины.

Боевики формирования «Джейш Аль-Ислам» набирают в свои ряды детей, которые наряду с взрослыми бойцами участвуют в ожесточенных столкновениях. Очередные подобные случаи были зафиксированы в Восточной Гуте, где «Армия ислама» продолжает вести кровопролитные бои со своими бывшими союзниками — боевиками террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры», и «Файлак ар-Рахман». Об этом сообщает ливанское информационное агентство Al Masdar News. Отмечается, что детей исламисты ставят на передние фланги, используя их как живой щит. Тела двоих убитых в ходе перестрелок малолетних боевиков были найдены в районе населенного пункта Аль-Ашари.

Провинция Хомс

Сирийские военные развивают наступление на опорные пункты боевиков ИГИЛ на юге от Пальмиры в центральной части провинции. В ходе последних столкновений подразделениям САА при поддержке союзных войск удалось отбить у террористов ключевую вершину Тулул Аль-Фарри, расположенную в 25 километрах к востоку от населенного пункта Ас-Савана. Эти сведения были обнародованы на странице проасадовских Национальных сил обороны (NDF)****** в соцсети Twitter (@NatDefFor). Напомним, ранее правительственные силы установили контроль над всей территорией туристического района Зенобия недалеко от города Ас-Суккария, также находящегося в южном направлении от древнего города.

За эту весну сирийской армии удалось зачистить от боевиков «Исламского государства»* тысячи квадратных километров территорий в провинции Хомс. Однако террористы продолжают ожесточенное сопротивление. В последние дни радикалы участили нападения на районы месторождений нефти и газа. При этом террористы активно применяют ударные беспилотники и заминированные автомобили для уничтожения инфраструктуры полей.

Провинция Дейр эз-Зор

Российские ВКС нанесли еще несколько ударов по опорным пунктам сил «Исламского государства» на западной окраине Дейр эз-Зора, рассчитывая предупредить возможные очередные нападения террористов, передает информационный Twitter-канал (@Newsjorf). Бомбардировкам подверглись военные объекты ИГ, расположенные недалеко от базы 137-й бригады армии САР, а также в районе населенного пункта Аль-Бугелия к северу от административного центра. О результатах боевого вылета пока не сообщалось. Ранее ВКС РФ помогли сирийским военным отбить мощную атаку отрядов боевиков в районе Аль-Панорама.

Авиация западной коалиции продолжает работу на юге провинции, совершая боевые вылеты в преддверии наступления боевиков Сирийской свободной армии (ССА)** на позиции ИГИЛ. Как передает в Twitter (@nabed_24) местный источник, бомбардировщики нанесли авиаудар по позициям террористов в поселении Аль-Ашара. Сведения о причиненном ИГ уроне и возможных мирных жертвах пока уточняются.

Провинция Ракка

Силы Сирийской демократической армии (SDF)**** и курдских Отрядов народной самообороны (YPG) с тяжелыми боями вышли к укрепленным оборонительным позициям «Исламского государства» у западного входа в город, передает на своей странице в Twitter (@markito0171) военный источник. Сегодня днем курды заняли поселок Харакла, после чего еще несколько продвинулись вглубь контролируемых ИГИЛ территорий и теперь оказались перед западным входом в город. Важно отметить, что бойцы SDF и YPG уже действуют внутри самой Ракки, однако — в восточной ее части.

Тем временем части правительственной армии САР, двигающиеся вдоль трассы, связывающей Ракку и Алеппо, также отбили у отрядов ИГ несколько опорных пунктов у самой границы с соседней провинцией Алеппо. После освобождения города Маскана подразделения САА продолжили наступать вдоль магистрали. Теперь сирийские войска понемногу приближаются к позициям демократических сил к западу от города Ат-Табка.

Провинция Хама

На северо-востоке провинции неожиданно вспыхнули междоусобные бои между отрядами исламистских формирований «Джебхат Фатх аш-Шам» и «Файлак аш-Шам». Так, боевики «Ан-Нусры» и ее союзники по террористическому альянсу «Тахрир аш-Шам» захватили ряд командных пунктов своих бывших союзников в населенном пункте Ар-Рахая, сообщает канал в сети Twitter (@HTS_Violations).

Междоусобное противостояние в рядах вооруженной оппозиции заметно обострилось с начала текущего года. Одним из главных поводов стало поражение радикалов в борьбе за контроль над городом Алеппо. Сейчас регулярные стычки между боевиками-оппозиционерами отмечаются в Восточной Гуте под Дамаском и на территории полностью оккупированной исламистами провинции Идлиб.

Ирак

В провинции Багдад недалеко от столицы прогремел новый взрыв. Согласно информации новостного центра Al Sumaria News, самодельное взрывное устройство сработало в населенном пункте Ар-Рууд, расположенном на севере от города Багдад. В результате взрыва пострадали четверо гражданских лиц. Однако отмечается, что предоставленные данные пока не окончательные. Предполагается, что бомбу заложили боевики ИГ. В ряде центральных иракских провинций по-прежнему действуют сотни ячеек «Исламского государства».

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)