Россия присоединилась к конвенции по борьбе с уходом от налогов

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Москва, 7 июня. Россия присоединилась к многосторонней конвенции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения. Об этом сообщает пресс­-служба Минфина РФ.

«Российская Федерация в составе 67 государств и юрисдикций присоединилась к многосторонней конвенции, обеспечивающей применение международных договоров по вопросам налогообложения с целью предотвращения эрозии налоговой базы и вывода прибыли из-под налогообложения», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что конвенция устанавливает минимальные стандарты, позволяющие избежать вывода прибыли компаниями за рубеж, а также создает более эффективные механизмы для разрешения споров на международном уровне.