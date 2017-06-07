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Политика
Россия присоединилась к конвенции по борьбе с уходом от налогов

Россия присоединилась к конвенции по борьбе с уходом от налогов

22:13  7 Июня 2017
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Россия присоединилась к конвенции по борьбе с уходом от налогов

Москва, 7 июня. Россия присоединилась к многосторонней конвенции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения. Об этом сообщает пресс­-служба Минфина РФ.

«Российская Федерация в составе 67 государств и юрисдикций присоединилась к многосторонней конвенции, обеспечивающей применение международных договоров по вопросам налогообложения с целью предотвращения эрозии налоговой базы и вывода прибыли из-под налогообложения», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что конвенция устанавливает минимальные стандарты, позволяющие избежать вывода прибыли компаниями за рубеж, а также создает более эффективные механизмы для разрешения споров на международном уровне.

#россия #налоги #оэср
Алексей Громов
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