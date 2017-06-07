Детей в Чите отравили наркотиком в обертках конфет Roshen «Бешеная пчелка»

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Чита, 7 июня. Отравившиеся в Чите дети получили под видом конфет синтетический наркотик. Об этом сообщает следственное управление СК России по Забайкальскому краю.

Попавшим с отравлением в больницу детям продали под видом конфет «Бешеная пчелка» фабрики Roshen синтетический наркотик. По этому факту уже возбуждено уголовное дело.

Как сообщается, неизвестный продал семнадцатилетнему подростку конфеты с наркотиком. Затем подросток поделился «конфетами» с тремя приятелями в возрасте от четырех до семнадцати лет, а также двенадцатилетней девочке. Через несколько часов они все почувствовали сильное недомогание и были госпитализированы.

Обертки конфет были изъяты следователями и направлены на экспертизу. Сейчас полиция разыскивает человека, который продал наркотик.