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Политика
Коми рассказал, как Трамп просил его «убрать облако» российского расследования

Коми рассказал, как Трамп просил его «убрать облако» российского расследования

21:47  7 Июня 2017
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Коми рассказал, как Трамп просил его «убрать облако» российского расследования

Вашингтон, 7 июня. Экс-директор ФБР Джеймс Коми подал конгрессу США письменные показания, в которых утверждает, что президент Дональд Трамп предлагал ему отказаться от расследования якобы имевшего место вмешательства России в президентские выборы в США. 

Как следует из показаний Коми, утром 30 марта президент позвонил ему и предложил отказаться от «российского» расследования, которое он описал как «облако», которое нависло над его возможностями действовать в интересах страны». 

«Он сказал, что он не имеет никакого отношения к России, не имел никакого отношения к проституткам в России и всегда предполагал, что его записывают, когда он находился в России», — говорит Коми о Трампе. 

Также, по словам Коми, Трамп интересовался, что нужно сделать, чтобы избавиться от «облака». Коми на это ответил, что ФБР проведет расследование как можно быстрее и лучше и что он лично «посмотрит, что они могут сделать». 

#трамп #коми
Владимир Багров
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