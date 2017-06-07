Коми рассказал, как Трамп просил его «убрать облако» российского расследования

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Вашингтон, 7 июня. Экс-директор ФБР Джеймс Коми подал конгрессу США письменные показания, в которых утверждает, что президент Дональд Трамп предлагал ему отказаться от расследования якобы имевшего место вмешательства России в президентские выборы в США.

Как следует из показаний Коми, утром 30 марта президент позвонил ему и предложил отказаться от «российского» расследования, которое он описал как «облако», которое нависло над его возможностями действовать в интересах страны».

«Он сказал, что он не имеет никакого отношения к России, не имел никакого отношения к проституткам в России и всегда предполагал, что его записывают, когда он находился в России», — говорит Коми о Трампе.

Также, по словам Коми, Трамп интересовался, что нужно сделать, чтобы избавиться от «облака». Коми на это ответил, что ФБР проведет расследование как можно быстрее и лучше и что он лично «посмотрит, что они могут сделать».