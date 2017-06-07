Путин поразил западные СМИ «железной сдержанностью» и шармом

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Вашингтон, 7 июня. Западные СМИ оставили ряд противоречивых рецензий на фрагменты многосерийного документального фильма Оливера Стоуна «Интервью с Путиным».

Так, журнал Le Point отметил «фирменный почерк» американского канала Showtime, который способен срежиссировать политическое интервью «на манер триллера». Журналисты издания даже провели параллели с сериалами «Родина» и «Карточный домик» из-за монтажа и тревожной музыки.

Журнал Variety отмечает, что Стоун прибегает к «фиглярству» перед камерами, а российский лидер разительно отличается от него «железной сдержанностью» и «неким мертвящим шармом, который можно заметить во время его публичных выступлений».