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Политика
Путин поразил западные СМИ «железной сдержанностью» и шармом

Путин поразил западные СМИ «железной сдержанностью» и шармом

22:00  7 Июня 2017
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Путин поразил западные СМИ «железной сдержанностью» и шармом

Вашингтон, 7 июня. Западные СМИ оставили ряд противоречивых рецензий на фрагменты многосерийного документального фильма Оливера Стоуна «Интервью с Путиным».

Так, журнал Le Point отметил «фирменный почерк» американского канала Showtime, который способен срежиссировать политическое интервью «на манер триллера». Журналисты издания даже провели параллели с сериалами «Родина» и «Карточный домик» из-за монтажа и тревожной музыки. 

Журнал Variety отмечает, что Стоун прибегает к «фиглярству» перед камерами, а российский лидер разительно отличается от него «железной сдержанностью» и «неким мертвящим шармом, который можно заметить во время его публичных выступлений». 

#путин #стоун
Владимир Багров
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