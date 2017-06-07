Суд в Петербурге арестовал двух фигурантов дела саентологов

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Санкт-Петербург, 7 июня. Невский районный суд Петербурга заключил под стражу двух фигурантов уголовного дела религиозной группы «Саентологическая церковь Санкт-Петербурга».

Анастасия Терентьева и Сахиб Алиев решением суда отправлены в следственный изолятор до 5 августа 2017 года. По версии следствия, Анастасия Терентьева являлась руководителем сайентологической организации, а Сахиб Алиев выполнял функции бухгалтера.

Накануне сотрудники ФСБ провели обыски и задержания в офисе организации «Саентологическая церковь Санкт-Петербурга» на улице Бабушкина. Следствие инкриминирует подозреваемым незаконное предпринимательство, возбуждение ненависти или вражды, а также организацию экстремистского сообщества.