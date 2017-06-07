Назван самый высокооплачиваемый спортсмен мира

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Вашингтон, 7 июня. Нападающий испанского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду был признан самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. Об этом пишет издание Forbes.

По мнению издания, годовой доход футболиста за прошедший год составил 93 миллиона долларов. Вторую строчку в рейтинге занимает форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс, чей годовой доход составил 86,2 миллиона долларов в год. На третьем месте – игрок «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, чей доход за год составил 80 миллионов долларов.

Американская теннисистка Серена Уильмс оказалась единственной женщиной, вошедшей в первую сотню рейтинга. Помещенная на 51-е место, она оказалась обладателем годового дохода в 27 миллионов долларов.