Делегация из Ниццы прибыла в Крым для изучения Ялты

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Симферополь, 7 июля. В Ялту прибыла делегация из города-побратима Ниццы. Об этом проинформировали официальные представители администрации крымского города.

Французская сторона работает над включением Ниццы в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Для этого ей необходимо собрать информацию о похожих городах.

«Спасибо за визит, для нас это огромная честь. Мы готовы оказать вам всестороннюю поддержку», — подчеркнул мэр Ялты Андрей Ростенко.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Ялте был открыт памятник президенту США Франклину Рузвельту.