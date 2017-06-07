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Общество
Убитый в США подросток состоял на консульском учете — посольство России

Убитый в США подросток состоял на консульском учете — посольство России

21:15  7 Июня 2017
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Убитый в США подросток состоял на консульском учете — посольство России

Вашингтон, 7 июня. Убитый в США подросток Артем Зиберов состоял на консульском учете в посольстве России в Вашингтоне. Об этом сообщил руководитель пресс-службы посольства РФ в США Николай Лахонин. 

Как выяснилось, подросток состоял на консульском учете с 2009 года, передает ТАСС. 

«Консульский отдел посольства не располагает информацией о его выходе из российского гражданства», — сообщил Лахонин. 

Ранее посольство России в США сообщило, что связалось с Госдепом для получения более подробной информации об убийстве подростка. Также сообщалось, что американские правоохранители подтвердили, что убитый подросток являлся гражданином России. 

Напомним, в понедельник  вечером неизвестные расстреляли 18-летнего Артема Зиберова и его одноклассника — 17-летнего Шади Ади Наджара. 

#сша #зиберов
Владимир Багров
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