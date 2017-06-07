Взрывы хлопушек: лидер Ирана заявил, что террористам не сломить волю народа
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Тегеран, 7 июня. Высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи сравнил теракты в столице страны со «взрывами хлопушек».
«Иранцы идут вперед, и произошедшие сегодня взрывы хлопушек ни в малейшей степени не повлияют на волю народа», — подчеркнул политик, комментируя атаки на парламент Ирана и мавзолей Хомейни.
Напомним, ранее боевики так называемого «Исламского государства*» (ИГ*, ИГИЛ*, арабское название — ДАИШ, деятельность группировки запрещена в России) пообещали организовать новые теракты на территории Ирана.
* Организация запрещена на территории РФ.
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