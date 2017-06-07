Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Взрывы хлопушек: лидер Ирана заявил, что террористам не сломить волю народа

Взрывы хлопушек: лидер Ирана заявил, что террористам не сломить волю народа

21:17  7 Июня 2017
52

Взрывы хлопушек: лидер Ирана заявил, что террористам не сломить волю народа

Тегеран, 7 июня. Высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи сравнил теракты в столице страны со «взрывами хлопушек».

«Иранцы идут вперед, и произошедшие сегодня взрывы хлопушек ни в малейшей степени не повлияют на волю народа», — подчеркнул политик, комментируя атаки на парламент Ирана и мавзолей Хомейни.

Напомним, ранее боевики так называемого «Исламского государства*» (ИГ*, ИГИЛ*, арабское название — ДАИШ, деятельность группировки запрещена в России) пообещали организовать новые теракты на территории Ирана.

* Организация запрещена на территории РФ.

#иран
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть