Взрывы хлопушек: лидер Ирана заявил, что террористам не сломить волю народа

Тегеран, 7 июня. Высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи сравнил теракты в столице страны со «взрывами хлопушек».

«Иранцы идут вперед, и произошедшие сегодня взрывы хлопушек ни в малейшей степени не повлияют на волю народа», — подчеркнул политик, комментируя атаки на парламент Ирана и мавзолей Хомейни.