Трамп пообещал эмиру Катара найти решение кризиса в Персидском заливе

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Вашингтон, 7 июня. Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с эмиром Катара, по итогам которых глава Белого дома пообещал найти решение кризиса в Персидском заливе.

Накануне Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы и Маврикий разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма.

Позднее Дональд Трамп заявил, что ужасам терроризма может прийти конец после того, как арабские государства указали на Катар в проблеме финансирования экстремизма.