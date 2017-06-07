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Политика
Трамп пообещал эмиру Катара найти решение кризиса в Персидском заливе

Трамп пообещал эмиру Катара найти решение кризиса в Персидском заливе

20:55  7 Июня 2017
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Трамп пообещал эмиру Катара найти решение кризиса в Персидском заливе

Вашингтон, 7 июня. Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с эмиром Катара, по итогам которых глава Белого дома пообещал найти решение кризиса в Персидском заливе.

Накануне Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы и Маврикий разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма.

Позднее Дональд Трамп заявил, что ужасам терроризма может прийти конец после того, как арабские государства указали на Катар в проблеме финансирования экстремизма.

#трамп #вашингтон #катар
Алексей Громов
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