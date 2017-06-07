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Новороссия
Донбасс: 10 детей эвакуированы из обстреливаемого ВСУ поселка под Луганском

Донбасс: 10 детей эвакуированы из обстреливаемого ВСУ поселка под Луганском

21:05  7 Июня 2017
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Донбасс: 10 детей эвакуированы из обстреливаемого ВСУ поселка под Луганском

Луганск, 7 июня. Сотрудники МЧС ЛНР эвакуировали из поселка городского типа Донецкий, оказавшегося под обстрелами со стороны ВСУ, десять детей. Об этом сообщил глава администрации Кировска, в горсовет которого входит птг Донецкий, Геннадий Карцев.

Как местный чиновник сообщил ЛИЦ, сотрудникам ведомства удалось вывезти из города десять детей и пять мам. 

«Это те, которые согласились выезжать», — уточнил Карцев в беседе с ЛИЦ. 

Глава администрации отметил, что завтра продолжится работа с остальными людьми, изъявившими желание эвакуироваться. 

Напомним, обстрел Кировска и пгт Донецкий начался сегодня утром. Для ведения огня ВСУ использовали артиллерийские орудия калибра 122 мм. В результате несколько десятков зданий в городе были повреждены. 

#лнр #донецкий #кировск
Владимир Багров
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