Донбасс: 10 детей эвакуированы из обстреливаемого ВСУ поселка под Луганском

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Луганск, 7 июня. Сотрудники МЧС ЛНР эвакуировали из поселка городского типа Донецкий, оказавшегося под обстрелами со стороны ВСУ, десять детей. Об этом сообщил глава администрации Кировска, в горсовет которого входит птг Донецкий, Геннадий Карцев.

Как местный чиновник сообщил ЛИЦ, сотрудникам ведомства удалось вывезти из города десять детей и пять мам.

«Это те, которые согласились выезжать», — уточнил Карцев в беседе с ЛИЦ.

Глава администрации отметил, что завтра продолжится работа с остальными людьми, изъявившими желание эвакуироваться.

Напомним, обстрел Кировска и пгт Донецкий начался сегодня утром. Для ведения огня ВСУ использовали артиллерийские орудия калибра 122 мм. В результате несколько десятков зданий в городе были повреждены.