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Можно ли найти исторические параллели и назвать Сирию плацдармом третьей мировой войны? Как пишет турецкое издание Aydinlik Gazetesi, в феврале-апреле 1945 года между СССР и США происходило историческое соперничество за взятие Берлина. Сегодня, по мнению турецкого журналиста, между США и РФ тоже происходит похожее противостояние. Враг номер один — террористическая группировка «Исламское государство»** (запрещена в РФ). Однако коалиция Сирии, России, Турции и Ирана борется за единство Сирии как независимого и самостоятельного государства, а США, Израиль, Саудовская Аравия, курды и Иордания — за раздел страны. При этом США пытаются растолкать всех во имя своих интересов, разорвать связь Сирии с Ираном и создать Курдистан как препятствие для всех государств Ближнего Востока.

Как сообщил в беседе с корреспондентом ФАН начальник центра исламских исследований Институт инновационного развития Кирилл Семенов, здесь расставлены не совсем правильные акценты, и Турция как раз вполне может выступать за то, чтобы получить свою зону влияния в северной Сирии, где проводилась операция «Щит Евфрата». Как подчеркивает эксперт, туда также переселяются туркоманы, так что говорить, по крайней мере, что Турция выступает за территориальную целостность Сирии, тут не приходится.

«Там уже создаются собственные вооружённые силы под якобы общесирийской эгидой, они их называют Сирийская национальная армия. И, соответственно, эту территорию даже называют иногда шутливо эксперты Турецкой республикой северной Сирии по аналогии с Турецкой республикой северного Кипра», — отметил Семенов.

При этом мы видим, обращает внимание эксперт, что уже ведутся переговоры с оппозицией, стороны вынуждены с таким положением соглашаться и в Астане проводить встречи. Также Семенов отметил, что РФ выступает за курдскую автономию: намек на это был в проекте конституции, который представили в Астане.

«Там говорилось о курдской автономии, и это было как раз отвергнуто, в том числе, не только оппозицией, но против этого выступает и режим Асада. По поводу территориальной целостности между режимом Асада и оппозицией нет никаких разногласий в этом случае», — отметил Семенов.

Что касается Соединенных Штатов, то у них опять же четкой позиции нет по поводу будущего Сирии, но вряд ли американцы готовы идти на уничтожение сирийской государственности в том смысле, чтобы на ее месте появилось бы несколько государств, отмечает Семенов. При этом ясно, сообщил эксперт, что сейчас с курдским фактором придётся считаться в любом случае: это будет как минимум замороженная ситуация еще на долгие годы.

Также надо признать, что сирийская оппозиция, несмотря на действия Турции по ее поддержке, категорически выступает за сохранение всех институтов Сирии, то есть за сохранение сирийской армии, спецслужб — путем просто реформирования, обращает внимание Кирилл Семенов. Турция же не прочь поделить Сирию на зоны влияния, что ставит под угрозу территориальную целостность страны. Как подчеркивает эксперт, единственная зона деэскалации на севере была полностью проработана турками: видимо, на эту часть территории Турция каким-то образом претендует.

«Но при этом все, что делается на юге Сирии, Турции уже и не касается. Она пытается застолбить за собой вот эту сферу влияния в северной Сирии. Но тут же опять стоит отметить, что и у России там же большее влияние получается — ближе к турецкой зоне: Алеппо, Хомс, Хама», — сообщил Семенов.

* Организация запрещена на территории РФ.