Трамп пойдет под следствие, если будет вмешиваться в дело о «российских хакерах»

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Вашингтон, 7 июня. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может оказаться под следствием в том случае, если он будет препятствовать расследованию дела о «вмешательстве России» в выборы. Об этом заявил заместитель министра юстиции страны Род Розенстайн.

«Любой, кто попытается помешать проведению федерального расследования, окажется под следствием» — подчеркнул он на слушаниях в специальном комитете Сената США по разведке.

Напомним, ранее стало известно о том, что конгрессмен от Техаса Эл Грин намерен запустить процедуру импичмента главы государства Дональда Трампа.