Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Трамп пойдет под следствие, если будет вмешиваться в дело о «российских хакерах»

Трамп пойдет под следствие, если будет вмешиваться в дело о «российских хакерах»

21:06  7 Июня 2017
77

Трампу пригрозили следствием за препятствование расследованию по России

Вашингтон, 7 июня. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может оказаться под следствием в том случае, если он будет препятствовать расследованию дела о «вмешательстве России» в выборы. Об этом заявил заместитель министра юстиции страны Род Розенстайн.

«Любой, кто попытается помешать проведению федерального расследования, окажется под следствием»  — подчеркнул он на слушаниях в специальном комитете Сената США по разведке.

Напомним, ранее стало известно о том, что конгрессмен от Техаса Эл Грин намерен запустить процедуру импичмента главы государства Дональда Трампа.

#трамп
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть