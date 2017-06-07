Медведев назвал «Кинотавр» уникальной лабораторией отечественного кино

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Москва, 7 июня. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поприветствовал участников и гостей стартовавшего в Сочи XXVIII Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», отметив, что фестиваль давно стал лабораторией отечественного кино.

«За прошедшие десятилетия ваш форум состоялся как уникальная лаборатория отечественного кино, где царит особая творческая атмосфера», — говорится в приветственной телеграмме Дмитрия Медведева.

Глава правительства выразил надежду, что в нынешнем году конкурсная программа «Кинотавра» будет насыщенной и интересной, а также сможет продемонстрировать глубокое и актуальное российское кино.