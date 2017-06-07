Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Медведев назвал «Кинотавр» уникальной лабораторией отечественного кино

Медведев назвал «Кинотавр» уникальной лабораторией отечественного кино

20:35  7 Июня 2017
157

Медведев назвал «Кинотавр» уникальной лабораторией отечественного кино

Москва, 7 июня. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поприветствовал участников и гостей стартовавшего в Сочи XXVIII Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», отметив, что фестиваль давно стал лабораторией отечественного кино.

«За прошедшие десятилетия ваш форум состоялся как уникальная лаборатория отечественного кино, где царит особая творческая атмосфера», — говорится в приветственной телеграмме Дмитрия Медведева.

Глава правительства выразил надежду, что в нынешнем году конкурсная программа «Кинотавра» будет насыщенной и интересной, а также сможет продемонстрировать глубокое и актуальное российское кино.

#медведев #кинотавр
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть